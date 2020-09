De mens is overal dezelfde

In het interview met Pieter Waterdrinker in deze krant werd de strekking van zijn nieuwe roman al duidelijk: de mens is overal hetzelfde. En de mens die Waterdrinker portretteert, is vaak een egoïst, of hij nu in de Sovjet-Unie woont, of in Nederland (hier steevast 'bloembollenkoninkrijk aan zee' genoemd). De neoliberale leugen waarin we leven, zorgt voor die scheiding tussen winnaars en verliezers en als winnen het doel is, is egoïsme een probaat middel. In dit boek zijn de winnaars de oprichters van de Nationale Armenloterij (makkelijk te vertalen naar de Postcode Loterij) die met holle frasen over goede doelen veel geld verdienen over de rug van de verliezers – ‘Filantropie bleek een markt’. Ratten ..

