Magistraal Italiaans drama

Ida Laquidara wordt bij de veerboot opgewacht door haar ‘slanke’ moeder die haar haar heeft laten groeien ‘als dat van een jong meisje’. Het geeft Ida een ongemakkelijk gevoel: ‘Ze glimlachte me toe met een onbevangenheid die ooit de mijne was geweest.’ De spanning tussen moeder en dochter wordt subtiel genoteerd. Duidelijk is dat Ida het verlies van haar vader nog niet heeft verwerkt. Maar er is meer aan de hand. Het verblijf op Sicilië roept bij Ida weer een andere traumatische ervaring wakker.

Nadia Terranova (1978) studeerde filosofie in Messina en Amsterdam. In 2003 verhuisde ze naar Rome. Afscheid van de geesten, haar tweede literaire roman (uit 2018), betekende haar internationale d..

