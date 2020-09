In het hoofd van koning Willem I

Het feit dat we vandaag de dag nog altijd een koning hebben is mede te danken aan de ontwikkelingen die in de historische roman Ik, alleen van Sophie Zijlstra beschreven worden. Zonder de nieuwe Grondwet van 1840, de belangrijkste reden dat Willem I is afgetreden, zou er vermoedelijk snel een einde zijn gekomen aan het koningschap van de Oranjes. In deze Grondwet werd vastgelegd dat de ministers strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor het beleid. Willem I kon het verlies van zijn macht niet aanvaarden, maar Willem II accepteerde de nieuwe Grondwet wel. Het verhaal speelt zich af aan de vooravond van en in de nacht voorafgaand aan de dag waarop koning Willem I zijn abdicatie bekendmaakt. De koning is rusteloos en ontmoet diverse keren belangwekkende personen. Zo spreekt hij met ‘Fix’ (minister van Justitie Cornelis Felix van Maanen), Thor (Thorbecke) en zoon Guillot (latere Willem II) over de nieuwe Grondwet. Koning Willem I gaat hier niet mee akkoord, omdat zijn macht op deze manier drastisch ingeperkt wordt.