Alsof je aan een grijpkast op de kermis staat

‘In de omgang met mensen voelde het soms alsof hij aan een grijpkast op de kermis stond en de prijs maar niet kon pakken omdat de knoppen niet goed werkten.’ Zo wordt de wat autistische hoofdpersoon Micah Mortimer gekenschetst in Een rooie aan de kant van de weg van de Amerikaanse schrijfster Anne Tyler. Micah, die in Baltimore parttime conciërge is in zijn flatgebouw en een computerbedrijfje heeft, is een gewoontedier en op zich tevreden met zijn weinig spannende leven. Hij houdt van structuur en voorspelbaarheid. Anne Tyler schetst haarscherp en met humor hoe monotoon de dagen van deze man verlopen. Zo volgt hij altijd dezelfde looproute en heeft hij een vaste stofzuigdag. Bijzonder is Mica’s kijk op vrouwen. Die houden volgens hem de wereld gaande. Maar hij vindt het irritant als vrouwen ervan uitgaan dat je hun gedachten kunt lezen. Micah heeft verschillende relaties gehad, maar vrouwen lijken na verloop van tijd hun belangstelling voor hem te verliezen. Dat geldt ook voor zijn huidige vriendin Cass. Ze dreigt uit haar eigen huis te worden gezet. Als de 18-jarige Brink bij hem intrekt, maakt ze een einde aan de relatie.

Door Brink wordt er wel gemorreld aan de zekerheden in Micahs leven. Hij is de zoon van een vriendinnetje uit zijn studententijd en is ervan overtuigd dat Micah zijn biologische vader is. Volgens Micah onmogelijk! Verschillende onverwachte gebeurtenissen zorgen voor een kentering in zijn denken. Hij ziet de waarde in van menselijk contact en begint beter te luisteren.

De handelingen van Micah worden vaak gedetailleerd weergegeven en ook de gesprekken lijken soms oeverloos. We volgen Micah in zijn klussen, in de omgang met zijn vooral bejaarde klanten, zijn chaotische familie en in de verwikkelingen rond de jongen Brink. Die wil niet dat Micah contact opneemt met zijn moeder. Als Micah daar toch op aandringt, loopt de jongen weg. De overbe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .