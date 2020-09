Een giraffe wandelt door Frankrijk

Ken je die van die boer in Artis? Die zag voor het eerst van z’n leven een giraffe en hij zei: ’Dat kan niet, zulke beesten bestaan niet.’ Precies dezelfde reactie golfde in het jaar 1827 door Frankrijk, toen voor het eerst een giraffe van Marseille naar Parijs schreed, 880 kilometer in 42 dagen. Het dier, een vrouw(tje), was een diplomatiek geschenk van de pasja van Egypte aan koning Karel X van Frankrijk. Eerst werd het van Alexandrië naar Marseille gevaren, daarna ging het wandelend verder.