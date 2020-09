Oorlog en politiek tekenen het dagelijks bestaan van vier generaties. Oudere generaties die worstelen om te overleven tijdens de Franse koloniale overheersing en gedurende de opkomst en het regime van de communistische Vietminh. Jongere generaties die getekend worden door de ervaringen in en de jarenlange naweeën van de Vietnamoorlog in de jaren zeventig. De belangrijkste stemmen zijn die van de Dieu Lan (1920) en haar veertig jaar jongere kleindochter Huong. Dieu Lan werkt als lerares in de noordelijke stad Hanoi. Huongs vader en moeder zijn naar de oorlog, het slachtveld waarvan haar vader nooit zal terugkeren. Het is 1972 en ze moeten schuilen voor Amerikaanse bommenwerpers om vervolgens net als iedereen de stad te verlaten. Oma ..

