Detectiveschrijver Ian Rankin: ‘Lezers houden van een slechterik’

Na een aantal jaren stilte is er nu weer nieuw vertaald werk van de Schotse detectiveschrijver Ian Rankin. Zijn beroemde hoofdpersoon, rechercheur John Rebus, is inmiddels een oude man.

Lezers houden van een rechercheur, die de regels nogal eens naar zijn hand wil zetten, die fouten van zijn collega’s toedekt. Maar na jaren kunnen die fouten die rechercheur wel degelijk parten spelen. Dat overkomt John Rebus, de oude held van de Schotse schrijver Ian Rankin in zijn nieuwste boek, Web van leugens. ‘Rebus is echt een slechterik geweest. Nu hij met pensioen is, halen die fouten in het verleden hem genadeloos in’.

Het is een vreemde gewaarwording voor Ian Rankin: komt er voor het eerst in jaren in Nederland weer een boek van hem uit en nu kan hij door corona niet naar Amsterdam komen om zijn boek te promoten. En dat voor een schrijver die in het verleden al eens het geschenkboekje voor de maand van het spannende boek heeft g..

