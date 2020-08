Boek ‘La Florida’: Het verhaal van de Arabier

La Florida verscheen al in 2014, onder de meer betekenisvolle titel The Moors account, en oogstte veel lof in de VS. Hoewel kritiek op de westerse interpretatie van het verleden niet nieuw is, ontstaat er vooral de laatste jaren meer aandacht voor andere perspectieven. Deze roman van de geboren Marokkaanse Laila Lalami (1968) past daarmee perfect in de tijdgeest. De gecanoniseerde geschiedenis van een veroveringsexpeditie in Florida, begin zestiende eeuw, baseert zich volledig op het rapport van de Spanjaard Cabeza de Vaca. Slechts een handvol mannen overleefde de tocht, drie Europeanen en een vierde persoon, naar wie slechts één zin uit het officiële verslag verwijst: ‘[…] een Arabische zwarte uit Azamor’. Door de ogen..

