Waarom bleef Aad Kamsteeg het Nederlands Dagblad trouw? Die vraag vermijdt hij in zijn boek Ooggetuige

In het magazine ter gelegenheid van 75 jaar Nederlands Dagblad van september 2019 staat dat Aad Kamsteeg geldt als ‘de hoofdredacteur die het ND nooit gehad heeft’. Mogelijk was hij zelfs invloedrijker dan Jurn de Vries, de feitelijke hoofdredacteur. Dit is te sterk aangezet. Op beslissende momenten gaf De Vries vorm aan een proces waardoor het dagblad veranderde van exclusief vrijgemaakt-gereformeerd tot algemeen christelijk. De vooruitstrevende Kamsteeg werd juist in toom gehouden. In zijn terugblik op vijftig jaar wereldgeschiedenis biedt Kamsteeg een inkijkje in zijn ervaringen, ook bij het ND.

Kamsteeg komt ter wereld in 1940. Hij is acht jaar als zijn vader overlijdt. Ondanks dit gevoelige verlies heeft hij een onbezorgde jeugd. De ..

