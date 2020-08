Giovanca Ostiana over haar favoriete boek: ‘Ik wilde zoveel mogelijk Antilliaanse schrijvers lezen’

Er zijn van die boeken die je nooit vergeet. Zangeres en presentatrice Giovanca Ostiana (43) over Dubbelspel van Frank Martinus Arion. ‘Voordat ik zelf op Curaçao was geweest, liet dit boek me er achter de schermen kijken. Het was bijna als manna.’

Giovanca Ostiana: 'Het boek 'Dubbelspel' is bij me gaan horen en blijft nog altijd aan me trekken.' (beeld Martin Waalboer)