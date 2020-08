Wie zijn verleden kent, kan het heden ook beter begrijpen. Zo zal de Italiaanse auteur Claudia Durastanti (1984) gedacht hebben toen ze een deel van haar persoonlijke familiegeschiedenis in De vreemdelinge op papier zette. Het is een veelbewogen verhaal geworden. Het meisje groeit op in een gebroken gezin met ouders die allebei doof zijn. Praten en elkaar echt verstaan is dan ook een hele opgave. Broerlief is haar grote voorbeeld: ‘Hij leerde me te ontkomen aan de vernedering die volgt op elke mislukte communicatiepoging: hoe meer onze ouders een vulgair, bewust irritant taalgebruik bezigden, hoe preciezer wij praatten […].’ Onder andere door hun doofheid zijn vader en moeder psychisch instabiel. De ik-figuur sluit zich daarom steeds vaker op in een eigen wereld, spijbelt van school. Op haar kamer leest ze veel (eerst voornamelijk strips, later maakt ze de stap naar wereldliteratuur) en gaat zich isoleren. Al jong voelt de hoofdfiguur zich op alle fronten een einzelgänger, een vreemdelinge, en signaleert: ‘Eind jaren dertig schreef de Poolse schrijfster Maria Kuncewiczowa een boek getiteld Cudzoziemka, in 1940 in Italië gepubliceerd met de titel La straniera, ‘De vreemdelinge’. In Engeland verscheen het in 1944 onder de titel The Stranger. Dat is de reden waarom De vreemdeling van Albert Camus daar niet dezelfde titel kon krijgen, en tot op de dag van vandaag is de Engelse editie getiteld The Outsider.’