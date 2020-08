Satire over collectieve sportverslaving

De Amerikaanse schrijfster Lionel Shriver (1957), bekend door haar internationale bestseller We moeten het even over Kevin hebben, stelt in haar vijftiende roman De weg van de meeste weerstand de collectieve sportverslaving aan de kaak. Hoofdpersoon is de 61-jarige Serenata Terpsichore. Ze heeft haar leven lang fanatiek gesport om haar lichaam in conditie te houden. Maar nu zit Serenata, die een slecht contact met haar kinderen heeft, thuis met versleten knieën. Haar onlangs gepensioneerde echtgenoot Remington, die als witte Amerikaan slachtoffer is van positieve discriminatie, wrijft onbedoeld zout in de wonde door voor het eerst in zijn ‘zittend’ leven een marathon te gaan lopen. Hun ordinaire gekissebis, waarbij ze elkaar voortdurend vliegen proberen af te vangen, wordt uitgebreid weergegeven. De tirades rijgen zich aaneen. Duidelijk is dat Remingtons nieuwe hobby de splijtzwam in hun huwelijk dreigt te worden. Het verhaal krijgt een grotesk karakter als Remingtons nieuwe obsessie gevaarlijke vormen aanneemt. Zijn trainster Bambi pakt hem volledig in en neemt hem op in haar trainingsgroepje dat zich voorbereidt op een extreme triatlon. Niet alleen Serenata krijgt na haar knieoperatie te kampen met fysieke en emotionele uitputting, ook Remington overkomt dat na zijn mislukte triatlon. Met alle gevolgen van dien.