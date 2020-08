Afdaling in de onderwereld

In haar nieuwe roman, Een wolf bij zijn oren pakken, neemt Sana Valiulina de lezer mee in de innerlijke wereld van de Romeinse keizer Tiberius (42 v.Chr.-37 n.Chr.), ‘de droevigste aller mensen’, stiefzoon en opvolger van de keizer-god Augustus (in de roman: Octavianus). De titel is een Romeinse uitdrukking die betekent ‘iets onmogelijks doen’. Uit bronnen zou blijken dat Tiberius placht te zeggen dat hij zijn hele leven een wolf bij zijn oren trachtte te pakken, dat wil zeggen het Romeinse Rijk bij elkaar probeerde te houden. Een onmogelijke opgave in een wereld vol haat, afgunst, vleierijen, seksuele uitspattingen en machtshonger.

De roman is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel bevindt Tiberius, liefhebber van filosofie, zich op Rhodos op verre afstand van Rome, ‘waar ze meer van anderen weten dan van zichzelf’. Het is 20 voor Christus en in een bacchanaal (‘Wijn en Venus’) zou hij een zoon verwekken die later zijn noodlot zou worden. Dit deel leest wat traag. Dat ligt niet aan de vlotte schrijfstijl, maar aan de noodzakelijke inspanning om enig grip te krijgen op het verhaal. Het woord vooraf en de namenlijst achterin zijn geen overbodige toevoegingen voor wie niet zo thuis is in de Grieks-Romeinse godenwereld en mythologie en in de geschiedenis van de Romeinse machthebbers die met hun vaak gelijkluidende namen soms moeilijk uit e..

