Het favoriete boek van Pia de Jong: ‘Nabokov laat je geheugen spreken’

Wat is uw favoriete boek?

‘Dat is Speak, Memory: An Autobiography Revisited van Vladimir Nabokov. De sensitieve Nabokov, in het bezit van een fotografisch geheugen, beschrijft zijn vroegste jeugdherinneringen loepscherp, met een bijna akelige precisie. Onze vroegste herinneringen zijn de sterkste. Waarschijnlijk omdat we dan nog leven in een sprookjesachtige wereld, waarin onze ouders magische figuren zijn. De meeste mensen herinneren zich uit hun jonge jaren wel de intensiteit, maar niet de details. Nabokov herinnert zich die en beschrijft ze ook nog eens meesterlijk. Door de details weet hij het gevoel over te brengen. Ik beleef zijn jeugd, ben zelf even kind in tsaristisch Rusland. In die zin is het een echt schrijversboek, wa..

