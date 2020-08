Portret van een acterende moeder

Actrice speelt zich af tijdens de naoorlogse jaren in de toneelwereld van Dublin en de filmindustrie van Hollywood. Verteller is de inmiddels 58-jarige Norah, die opgroeide met een alleenstaande moeder, die ooit een beroemd actrice was. Na Norahs geboorte ging het bergafwaarts met de carrière van deze Katherine O’Dell. In het boek dringt zich onherroepelijk de vraag op: had mijn moeder liever gehad dat ik niet geboren was? Mede door de afwezigheid van de (onbekende) vader, is de verhouding tussen Norah en haar moeder ongezond hecht. Vijfentwintig jaar na de tragische dood van haar moeder wordt Norah nog vaak gevraagd: wie was Katherine O’Dell nou echt? Als journalisten en onderzoekers telkens de plank mis blij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .