Een lesje waarlijk kijken

In zijn debuutroman over de Habsburgse keizer Rudolf II en een Joodse astronoom etaleert Adam Ehrlich Sachs zijn veelzijdige eruditie. Na een filosofische start sleept hij je mee in een spannend verhaal over wetenschap, kunst en politieke intriges.

Sachs’ roman De ogen van de astronoom lijkt op een matroesjka: zo’n houten Russische pop met daarin een iets kleinere pop, met daarin ... Sachs gaat in een enkel geval tot wel zes verhaallagen diep. Als lezer moet je goed opletten, anders lees je jezelf de afgrond in. Sachs is beslist niet bang om een lezer te verliezen. Of het is een waarschuwing: als je deze steilte niet aandurft, ga je de rest van mijn verhaal niet leuk vinden. Sachs gaat voor de ‘gevaarlijkste (literaire) wegen’.

Waarover gaat de roman? Over ‘ogen’ en een ‘astronoom’. Dat impliceert ‘kijken, ‘sterren’, een ‘kijker’ en ‘wat de kijker ziet’. Maar hoe interpreteer je wat je ziet? En..

