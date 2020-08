Jan Schoenmaker was als wijkagent ‘een vaderfiguur voor prostituees’

Voormalig wijkagent Jan Schoenmaker werkte twintig jaar op De Baan, de tippelzone van Utrecht. Hij schreef er een boek over, De wijkagent. ‘Dat we veertig vrouwen uit de prostitutie wisten te halen, maakt mij nog altijd trots.’

Voor de Praxis op de Europalaan staat Jan Schoenmaker (70) al te wachten. Een lange, inmiddels grijze baard is al jaren zijn handelsmerk. Schoenmaker is zelf ook groot, met imposante handen. Op de een of andere manier straalt hij zowel autoriteit als vertrouwen uit.



Het is niet voor niets dat de voormalige wijkagent bij de Praxis wilde afspreken. Hij heeft er een anekdote over, zoals hij over iedere vierkante meter van De Baan een verhaal kan vertellen. ‘Ik kende een prostituee die altijd voor de deur van de Praxis stond om de boel in de gaten te houden. Zelf was ze niet verslaafd; ze deed het werk om haar kinderen te kunnen laten studeren. Als ze een junk zag stelen in de winkel, gaf ze het door aan mij of de bedrijfsleider. Als dank..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .