Een pleidooi om gerust af te wijken van de gebaande wegen

De filosoof Søren Kierkegaard had op 22-jarige leeftijd een mystieke ervaring. Hij was het drukke stadsleven ontvlucht en verbleef twee maanden op het noordelijke puntje van Seeland, het eiland waar de Deense hoofdstad ligt. Hij stond op de Kaap Gildbjerg, keek in de diepte der zee, en in de verte niets dan weidsheid, geen zeilschip te bekennen. Het was alsof hij licht werd en in de armen van zijn gestorven dierbaren terechtkwam. Eenmaal terug op aarde, door het gekrijs van de meeuwen gewekt, besefte hij zijn alleen-zijn. Hij ging op zoek naar wat hij moest doen, niet qua carrière, maar op zoek naar de waarheid. Die waarheid was voor hem de idee waarvoor hij wilde leven en sterven. Kierkegaards denken en leven ging daarbij niet als in ee..

