‘Mensen zijn momenteel met de waarden van nu een eigen verleden aan het creëren’

Cultuurhistoricus Raoul Bauer is ten diepste op zoek naar zin, naar God in de geschiedenis. Hij schrijft nu een boek over de duivel. Een dubbele link met Nederland heeft de Belgische cultuurhistoricus (1944). Hij schreef in de Canon van Nederland (2014) het stuk over Karel de Grote, en hij promoveerde ooit in Utrecht, bij professor Hermann von der Dunk.