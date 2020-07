Schrijfster Annemarie van Heijningen: ‘Ik was een zondag volledig van de leg’

Welk boek heeft het meeste indruk op u gemaakt?

‘Het lam volgt Don Wanderhope. Hij krijgt met het ene verlies na het andere te maken. In zijn familie speelt het geloof een grote rol. Al dat lijden maakt Don woedend op God. Het lam leest als het bijbelboek Job, over een man die alles verliest en in gevecht met God raakt. Het boek is in de eerste plaats weergaloze literatuur. De Vries beschrijft de pieken en dalen van het leven. Het verschrikkelijke, absurde gaat hand in hand met komische, slapstickachtige passages. Daarom wordt het boek, op het einde na misschien, nooit ondraaglijk zwaar. En altijd blijft het geloofwaardig. Dat is zo knap.’

Wanneer las u het voor het eerst?

‘In 2012 kwam ik een passage tegen in Als God je gebeden niet ve..

