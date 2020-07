Pieter Waterdrinker: ‘Deemoed, matiging, liefde, daar moeten we weer bij uitkomen’

Pieter Waterdrinker schreef met De rat van Amsterdam een lijvige roman over het uiteenspatten van de neoliberale droom. ‘De samenleving die we hebben gecreëerd heeft winnaars opgeleverd, maar vooral ook heel veel verliezers.’

Pieter Waterdrinker: 'Veel mensen zien op tv mensen over moraal praten die in een uurtje meer verdienen dan waar zij een maand voor moeten werken.' (beeld Julia Klotchkova)

Pieter Waterdrinker (58) is, in Nederland, een atypische schrijver. Alleen al omdat hij al 25 jaar in Rusland woont en niet tot de Amsterdamse schrijverskliek behoort. Zijn eerste roman verscheen nog voor de eeuwwisseling, maar pas de laatste jaren wordt hij door een groot publiek gelezen. Zijn boeken Poubelle en Tsjaikovskistraat 40 waren successen.

Nu is er een nieuwe roman, een prestigieus project: De rat van Amsterdam, een dikke pil die zich afspeelt in Nederland en Rusland en af en toe nog verder weg. Tekenend is het feit dat de hoofdpersoon, de 42-jarige Ruben Katz, die zijn verhaal vertelt vanuit een Nederlandse gevangenis, genetisch gezien een ratjetoe is: geboren in Letland, toen nog een republiek van de Sovjet-Unie..

De fami..

