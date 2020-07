Boek ‘Zeg maar Joe’: Deze Jezus gaat de wereld niet redden

Nadat de hele wereld twaalf minuten in volledig duister gehuld is, staat er ineens een man op een schoolplein. Juf Sophie stapt op hem af. Het blijkt Jezus.

Het is geen spel van de auteurs van deze roman, Zeg maar Joe. De schrijver is zakenman Martin van Es, die de hulp inriep van ghostwriter Andrew Crofts. Van Es interviewde voor dit boek tal van leiders over de vraag wat zij zouden doen als zij de macht hadden om de wereld beter te maken. Hij kwam kennelijk tot de conclusie dat er, om de wereld echt beter te maken, ingrijpen van hogerhand nodig is. Of in elk geval: van buitenaf.

De auteurs kiezen het wereldtoneel voor hun verhaal. Terwijl de grootmachten elkaar in een greep houden, roept de Chinese dissidente en zakenvrouw Yhung Zhang een groep van twaalf mensen bij elkaar die wereldleiders zijn op elk hun eigen vakgebied: gezondheidszorg, religie, informatietechnologie … Het is een denktan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .