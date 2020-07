Psychiater Bram Bakker: ‘Ik ben mezelf gaan begrijpen door dit boek’

Welk boek heeft het meest indruk op u gemaakt?

‘De eeuwige bron (The Fountainhead) van de Russisch-Amerikaanse schrijfster Ayn Rand. Ze begon eraan in de jaren dertig van de vorige eeuw, maar als je het nu leest, is het nog altijd actueel. Het is tijdloos, het gaat over het léven, over universele thema’s. Dat is de grote kracht van het boek. Daarnaast is het een compleet andere wereld waarin je kunt verdwalen. Ik heb een voorliefde voor hele dikke romans. Een dik boek vraagt enige inspanning, maar als je er eenmaal inzit, kun je er lekker lang in blijven. Het kan je helemaal in beslag nemen, alsof je tussen de personages wandelt. Dat vind ik magie hoor, dat letters op papier dat voor elkaar kunnen krijgen.

De eeuwige bron gaat ove..

Ik weet..

