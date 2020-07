‘Ik wil niet worden als Okonkwo’

Er zijn boeken die je nooit vergeet. Schrijver, columnist en filosoof Babah Tarawally (48) over Things fall apart van Chinua Achebe. ‘Dit boek laat je zien wat er kan gebeuren als kolonisten of buitenstaanders jouw tradities en cultuur veranderen. Dit boek is een aanklacht tegen de onwetendheid van de witte man over de Afrikaan en de cultuur van het continent en een veroordeling van het westerse materialisme.’

Welk boek heeft het meest indruk op u gemaakt?

‘Dat is het boek Things fall apart van de Nigeriaanse schrijver Chinua Achebe uit 1958. In het Nederlands heet het Een wereld valt uiteen. Het boek gaat over de invloed van de Europeanen op de Afrikaanse traditie en cultuur. Die veranderde totaal door Europese wetten en de komst van het christendom. Hoofdpersoon Okonkwo komt in een identiteitscrisis waaraan hij letterlijk ten onder gaat. Het kolonialisme heeft ervoor gezorgd dat veel Afrikanen zich minderwaardig gingen voelen. Okonkwo’s zoon wordt christen en Okonkwo ziet hoe de Europeanen hun geloof en gewoonten aan anderen opdringen. Bij schrijver Achebe was er zelfs na zijn dood discussie of de kerk of de Afri..

Het kolonialisme..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .