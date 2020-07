‘In zwaardere en vrijzinnige kringen leeft “de ziel” wel.’ Maar wat is de ziel eigenlijk?

Wat is ‘de ziel’? In de cultuur wordt er vandaag druk over gefilosofeerd, maar de kerk lijkt er wat verlegen mee. Martine Oldhoff schreef er een boekje over. ‘Je staat met alles wat je bezighoudt voor God.’

Martine Oldhoff: ‘Als je op zoek moet naar een goddelijke vonk in jezelf, wat zegt dat dan over je minder mooie kanten?’ (beeld Jeroen Jumelet)

Wat zegt de Bijbel erover? Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag als een protestantse theoloog een boek schrijft. Maar dat is in dit geval nog niet zo eenvoudig. Wat zegt de Bijbel over de ziel? Het is om te beginnen maar welke vertaling je gebruikt. Geef het woord als zoekopdracht op de website Debijbel.nl en wat krijg je terug: de Herziene Statenvertaling geeft 381 Bijbelverzen waar het woord ‘ziel’ in voorkomt, de Nieuwe Bijbelvertaling 93 verzen en de Bijbel in Gewone Taal 19 verzen. Het is alsof er een ballon leegloopt.

Vroeger, schrijft Martine Oldhoff in haar boekje Kijk op de ziel, was de keuze helder: het Hebreeuwse nefesj (in het Oude Testament) en het Griekse psyche (in het Nieuwe Testame..

En toch, zegt Oldhoff, je..

