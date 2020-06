Van de Beek in een notendop

Theoloog Bram van de Beek moet niets hebben van al dat gepraat over geborgenheid. Hij heeft het liever over het kruis. Toch leidt juist zijn aanpak tot ware vrijheid en ware vreugde, schrijft hij in het boek waarmee hij zijn grote theologische reeks afsluit.

Het magnum opus van Bram van de Beek (1946) is nu écht voltooid. Zes kloeke delen theologie lagen er al (zie kader). Wat nog ontbrak, was een handzame samenvatting. Die is er nu ook: Spreken over God. Hoofdlijnen van de theologie. In een oogopslag is nu te zien waar het de Veenendaalse theoloog al die jaren en honderden bladzijden om te doen was: een theologie die zich niet van de wijs laat brengen door trends of vrome fantasieën, maar die zich geheel concentreert op het kruis van Jezus Christus.

Van de Beek heeft de naam een sombere en dwarse theoloog te zijn. Dat weet hij heel goed. ‘Een theologie van het kruis past mensen niet, past moderne mensen niet en past vooral moderne christenen niet. Mensen lopen weg bij de tr..

