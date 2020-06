Twentse jongens op avontuur in Ethiopië

In een historische avonturenroman over oer-Twentse jongens in een ver land, wordt heimwee voelbaar naar vervlogen tijden, toen je nog kerels uit één stuk had.

Jaap Scholten: 'In Ethiopië stuitte ik in de bush op oude Stork-machines die het na zeventig jaar nog doen.' (beeld Ilona Jankovich)

Sommige verhalen wachten geduldig op herontdekking. Twentse jongemannen, die in de jaren vijftig en zestig suikerfabrieken uit de grond stampten in het Ethiopië van keizer Haile Selassie? Dat klinkt als de gedroomde grondstof voor schrijver Jaap Scholten.



De grootvader van Jaap Scholten, fabrieksdirecteur Frans Stork, leverde vanuit Hengelo de machines voor die grote suikerondernemingen van de keizer. ‘In mijn hoofd horen mijn grootvader en Haile Selassie bij elkaar.’

In Suikerbastaard wisselt Scholten feit en fictie af. De hoofdrol is voor gewone Twentse jongens die, voordat ze in Afrika belandden, amper voorbij Zwolle waren geweest. Daar, in voormalig Abessinië, kwamen ze in een wereld van bedienden, vrouw..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .