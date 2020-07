Terug naar een weekend in 1971

Er is een kans, een roman over een weerzien van drie zestigers die elkaar leerden kennen in hun studententijd, zit knap in elkaar, heeft personages die reflecteren op het leven en is nog spannend ook.

Bij sommige romans is het niet erg als je het einde al weet. De weg ernaartoe, de loop van de gebeurtenissen, de ontwikkeling van de personages, daar draait het vooral om. Bij romans met een duidelijke, soms detectiveachtige plot is het een ander verhaal. Ken je de afloop bij voorbaat al, dan verdwijnt voor een deel de spanning en het leesplezier. Er is een kans van de Amerikaanse auteur Richard Russo is een boek uit die tweede categorie, hoewel ‘de weg ernaartoe’ minstens zoveel te genieten geeft.

De lezer kruipt in de hoofden van drie Amerikaanse vrienden: Lincoln, Teddy en Michael, die in deze roman een of meerdere hoofdstukken toebedeeld krijgen. De mannen zijn halverwege de zestig als ze in de zomer van 2015 een reünie houden. Ze ker..

