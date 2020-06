Groot, log én divers

Het Habsburgse Rijk was groot, log en onhandig. Er heerste sociale ongelijkheid en een houterige bestuursmentaliteit. Maar in één ding kan het enorme staatsverband een les zijn voor de moderne mens: de Habsburgse diversiteit.

Karel II van Spanje was epileptisch, doof, blind en vroeg seniel. Hij stierf als 38-jarige in 1700. (beeld nd)

Karel II van Spanje was epileptisch, doof, blind en vroeg seniel. Hij stierf als 38-jarige in 1700. (beeld nd)

In het leger en binnen de elite van het Habsburgse Rijk maakte het niet uit of je Hongaar, Slavisch dan wel Duitstalig was. En ook al wemelde het van in Wenen gefabriceerde wetten, decreten en voorschriften, het bestuur van deze kolos, die vijf eeuwen lang vanuit het midden van Europa heerste, was decentraal. Al was het wel handig als je op Germaanse wijze trouw de belastingen betaalde.

Martyn Rady is historicus en hoogleraar Centraal-Europese geschiedenis aan het University College London. Eerder schreef hij over keizer Karel V en de Hongaarse en Roemeense geschiedenis. Deze maand verschijnen er van hem twee boeken in het Nederlands over de Habsburgers: de dynastie en het rijk van die naam. De boeken vullen elkaar mooi aan. Uitgeverij Om..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .