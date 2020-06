Spaanse schrijver Carlos Ruiz Zafón (55) overleden

De Spaanse schrijver Carlos Ruis Zafón is vrijdag op 55-jarige leeftijd in Los Angeles overleden. Dat heeft zijn uitgever bevestigd tegenover de Spaanse krant El País. Zafón had al enkele jaren darmkanker.

Carlos Ruiz Zafón werd in 2001 bekend met de internationale bestseller De schaduw van de wind. De Nederlandse vertaling, die in 2004 verscheen, stond ook lange tijd in de bestsellerlijst. Het boek bleek later het eerste deel van een vierluik. De boeken cirkelen rond ‘Het kerkhof der vergeten boeken’, een mysterieuze bibliotheek. De liefde voor literatuur is een belangrijk element in het vierluik. Het laatste deel, Het labyrint der geesten, verscheen in 2017.

Zafón werd in 1964 geboren in Barcelona, in een typisch middenklassegezin, vertelde hij eind 2017 in een interview met deze krant. ‘Ik was een vreemd kind, dat al vroeg bezig was met boeken, films en muziek. Ik grapte vaak dat ik verwisseld ben in het ziekenhuis.’

