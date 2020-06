Het zal je maar gebeuren: thuiskomen na een paar dagen met het gezin op pad en als je de tv aanzet, zie je dat je hele gezinsleven op film is gezet. Overal blijken verborgen camera’s te hangen die 24 uur per dag alles opnemen. Huiskamer, keuken, badkamer, slaapkamers, wc’s. Echt alles is te zien. Het is het begin van een spannend verhaal van Kasper van Beek, die met zijn debuut de shortlist van de Gouden Strop haalde. De politie staat aanvankelijk perplex. Wie wil het leven van de familie Sandberg filmen? Samen met de eigenwijze inspecteur Isabella Neri gaat het gezin op onderzoek uit en dan blijken de gezinsleden allemaal zo hun geheimen te hebben en zijn ze minder onschuldig dan op het eerste gezicht lijkt. Van Beek, in het..

