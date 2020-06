Over Jezus valt uiteraard veel te zeggen en schrijven. Wat voegt een nieuw boek van de Texaanse voorganger Max Lucado daaraan toe? Het gaat hem om de vraag of we Hem echt kennen. Jezus wordt getekend als ‘God met ons’, als een leraar, als iemand die wonderen verricht en nog zo wat van deze trekken uit het evangelie. Het is een zeer herkenbaar Max Lucado-boek geworden. Moeiteloos schakelt de schrijver van bijbelse gegevens naar het dagelijkse leven. Soms gaat het daarom meer over Max dan over Jezus. Maar dat kun je dan gerust overslaan, Max houdt zijn bijbelse eindje toch wel vast. Daarbij heeft hij een duidelijke missie: hij wil graag dat je Jezus beter leert kennen dan tot nu toe, dat je jezelf gekend weet door Hem in de die..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .