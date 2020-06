Vergeten helden: In het spoor van de Poolse bevrijders

Ze vielen na 1945 tussen wal en schip, de Polen. De Koude Oorlog verdeelde Europa en Stalin beschouwde strijders voor het ‘kapitalistische’ Westen als verraders. Verweesd bleven de Polen bij honderden achter. Vaak bleven ze hangen aan lokale meisjes, in Breda streken zelfs 250 mannen neer. Velen van hen stichtten gezinnen. Nog net op tijd. Zo ging het ook vaak in Vlaanderen. In het Zuiden klikte het blijkbaar, met de al even vurig katholieke Polen.

De manschappen van generaal Stanislaw Maczek (1892-1994) en zijn Eerste Poolse Pantserdivisie hadden een bevrijdingsspoor getrokken vanaf Normandië via Saint-Omer, Tielt, Gent, Lokeren, Beveren en Zeeuws-Vlaanderen naar Breda en Tilburg, en toen met een omweg via Rees in Duitsland naar het Noor..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .