De nieuwste inzichten over het slavernijverleden: Je land en je tijd niet kennen, is een rotgevoel

In het debat over de slavernij wordt veel beweerd, verhuld en gesuggereerd. Wie waarheden, halve waarheden en onjuistheden van elkaar wil onderscheiden, is geholpen met de vele boeken die de laatste jaren over slavernij verschenen zijn. Een beknopt overzicht.

Het nieuwste overzichtswerk is De geschiedenis van de slavernij. Van Mesopotamië tot moderne mensenhandel van de Zweedse historicus Dick Harrison (Uitg. Omniboek Utrecht. 720 blz. € 39,99). Het boek verscheen tussen 2006 en 2008 in drie delen in het Zweeds. De Nederlandse vertaling is een gecomprimeerde uitgave met een toegevoegd exposé over slavernij in Suriname, Nederlands-Indië en Congo, een voormalige Belgische kolonie. Harrison noemt alle vormen van slavernij in de wereldgeschiedenis. Hij schenkt veel aandacht aan de trans-Atlantische slavenhandel tussen 1500 en 1850, waarbij slaven uit Afrika naar het Amerikaans continent werden verscheept om daar te worden verkocht. Ongeveer twintig miljoen slaven werden verhandeld, tien ..

