Debuutroman voor Yvonne Doorduyn: ‘Het boetseren van teksten vind ik heel mooi’

Van journalist naar woordvoerder naar speechschrijver naar thrillerauteur. In de loopbaan van Yvonne Doorduyn draait het om schrijven, politiek en media. Zo ook in haar thriller Onmacht. ‘Ik heb onderschat hoeveel tijd er gaat zitten in het redigeren. Maar voor de rest was het genieten. En nu het klaar is, is het een fantastisch gevoel. Dit wilde ik al vijftien jaar.'

Een speechschrijver op een groot Haags departement die op verdenking van moord in de cel belandt, is niet een alledaags verschijnsel. Het is het begin van het boek Onmacht van Yvonne Doorduyn, dat onlangs is verschenen. Dat hoofdpersoon Sarah Bovens in het boek werkt als speechschrijver, is geen toeval. Doorduyn werkt immers zelf al enige jaren als schrijfster van toespraken voor de bewindspersonen op het departement van Infrastructuur en Waterstaat, minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Haar eerste boek, Onmacht, is verder fictie, onderstreept de auteur. De verdachte in het boek is een paar jaar voor de gebeurtenissen in het verhaal met haar auto in het water terechtgekomen en heeft daa..

Doorduy..

