Wat Amerikanen van de Duitsers kunnen leren

Wat kunnen we van anderen leren bij de verwerking van een schuldig verleden? Die vraag stelt Susan Neiman, een Amerikaanse Jodin die sinds twintig jaar in Berlijn woont, in haar indrukwekkende boek: Wat we van de Duitsers kunnen leren. De historische herinnering aan het nazisme en de Holocaust heeft in Duitsland een nationaal besef opgeleverd van erkenning, schaamte en waakzaamheid. In de VS is weliswaar een groeiende consensus dat de slavernij verkeerd was, maar van collectieve schaamte is geen sprake. Amerikanen zijn nog steeds geneigd te geloven dat hun land een uitzondering is tussen de volken. Zo’n land kan wel fouten maken maar niets wat ernstig genoeg is om de nationale trots te schaden.

Schaamte, citeert Neiman, is iets anders dan..

