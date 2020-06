De Tweede Wereldoorlog verwoest nog steeds mensenlevens

Maurits de Bruijn maakt op een intense manier duidelijk dat de oorlog nog altijd voortleeft, in hem, maar ook in anderen om hem heen. Zijn persoonlijke verslag sleept je mee en zet je aan het denken.

De oorlog is nog springlevend in mensen om ons heen. Alleen daarom al moeten we blijven herdenken. (beeld anp / Remko de Waal)

De Tweede Wereldoorlog is met het wegvallen van de overlevenden steeds meer geschiedenis aan het worden. Maar de roman Ook mijn Holocaust laat zien dat deze gruwelijke oorlog voor een dertiger nog springlevend kan zijn.

In Ook mijn Holocaust beschrijft Maurits de Bruijn de impact van de oorlog op zijn eigen leven. ‘Een reisverslag van 6 dagen en 35 jaar’, zo luidt de ondertitel. Twaalf jaar was hij toen hij met zijn vader een zesdaagse reis naar Israël maakte. Een rondreis die alles op zijn kop zou zetten, omdat hij in het land van de Bijbel zijn Joodse wortels leerde kennen en zijn hele leven plotseling in een ander daglicht kwam te staan. De Bruijn beschrijft deze Israëlreis en daar doorheen vlecht hij zijn persoonlijke ontwikk..

De Brui..

