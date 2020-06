‘Ik zie veel vaders die vooral verantwoordelijkheid voelen om brood op de plank te krijgen’

De man is geschapen als zorgdrager, schrijft Stephen van der Leij in zijn boek Daddycation. Het is zaak dat vaders die taak wat serieuzer gaan nemen.

Wie de Engelse taal machtig is, zal de woordspeling direct begrijpen: ‘Daddycation’, toegewijd vader zijn. Het is het eerste boek van Stephen van der Leij (31), studentenpastor op een mbo-instelling, regelmatig spreker in zijn kerk, De Stadskerk te Groningen, en vader van twee zoons van 6 en 3.

Op zijn werk komt Van der Leij zeer regelmatig jongeren tegen die een vaderfiguur in hun leven missen. En zelfs al is de vader nog in beeld, dan ontbreekt de band, het gevoel dat de jongeren hun leven met hem kunnen delen. Het gaat mij niet gebeuren, dacht Van der Leij, dat mijn zoons over tien jaar bij een schoolpastor zitten, omdat ik geen goede vader was.

‘Wat ik om mij heen zie, is dat veel vaders vooral verantwoordelijkheid voelen om brood op d..

