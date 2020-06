Waar was Najib Amhali? Eindelijk heeft hij tijd voor zijn vrouw en kinderen

Kleinschalig herstarten is er voor Najib Amhali niet bij; de hele ploeg die achter zijn solo cabaret staat, kan niet betaald worden van een publiek dat slechts enkele tientallen mensen omvat. Normaliter trekt Amhali 1500 mensen per avond, zijn shows zijn altijd uitverkocht. Dat is ook de reden waarom driekwart van zijn publiek wit is. Marokkanen, Surinamers en Antillianen reserveren niet. Hij zegt het gewoon zoals het is, in de media die allemaal een verhaal hadden nadat zijn biografie verscheen.

Verbaasd was hij toen het vooral ging over zijn affaire met de zangeres Hind. Het ging om vijf ontmoetingen toen het huwelijk met zijn eerste vrouw Chafina al taande. Lang geleden en niet interessant. Waarom vroegen de mensen niet naar zijn jeugd in Krommenie, de veranderingen die de Marokkaanse..

