Theologie van het gewone leven

De rooms-katholieke hoogleraar publieke theologie Erik Borgman houdt van jazz, zo vertelt hij in het eerste deel van zijn dogmatiek Alle dingen nieuw. En dan bedoelt hij niet van die populaire jazz, maar echte, schurende, rauwe, creatieve. In deze jazz vindt hij iets wat hij ook nastreeft in de theologie: doorleefdheid, betrokkenheid op het pijnlijke leven, openheid.

Alle dingen nieuw wil het eerste deel zijn van een heuse driedelige dogmatiek. Dat is een gebeurtenis op zich, zeker als we bedenken dat er van rooms-katholieke zijde nauwelijks eerder een Nederlandse dogmatiek verscheen. Schillebeeckx en Schoonenberg, Houtepen en anderen lieten ons wel belangrijke theologische deelstudies na, maar geen complete geloofsleren. De functie die de dogmatiek heeft in de protestantse traditie werd in de katholieke wereld vaak ingenomen door de filosofie. Het vrije theologische denken week onder de druk van het leergezag daarnaar uit. Toch zijn er steeds weer katholieke denkers die vernieuwing binnen de theologie zelf zoeken. Borgmans zoektocht is dan ook principieel te prijzen.

Dit eerste deel van Borgmans werk bestaat uit een korte inleiding gevolgd door een ..

