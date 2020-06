Een beerput op een kiertje

De hoofdpersoon van In de wacht spreekt de wens uit dat de overbevolking een halt zal worden toegeroepen door een bacterie die vanuit centraal-China de wereld overgaat. Dat is snel, denk je nog, en dat al in het eerste hoofdstuk. Een voetnoot verduidelijkt echter: ‘Geschreven voor de uitbraak van het coronavirus’.

Alfred Birney won in 2017 de Libris Literatuurprijs voor zijn roman De tolk van Java. In deze familietragedie staat een vader centraal die namens de Nederlandse overheid wreedheden verrichtte in Nederlands-Indië. Birney liet in zijn boek zien wat de gevolgen van dit onverwerkte verleden zijn voor latere generaties. Het boek werd een bestseller en de uitgever wilde meer. Zo verscheen het vervolg In de wacht, waarin deels dezelfde personages voorkomen.

In afwachting van een hartoperatie overdenkt hoofdpersoon Alan Noland zijn leven. Tot zijn frustratie laten de medici hem in het ongewisse over het exacte tijdstip van de ingreep. Het is voorstelbaar dat zo’n spannende en eenzame tijd leidt tot het opmaken van een balans, maar Alan Noland komt niet toe aan zelfreflectie. Hij doet ..

