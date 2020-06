Interesse in oude religies

Nog voordat het christendom zijn leerstellingen goed en wel over het voetlicht kreeg, bestonden in de oude religies van voor die tijd al universele gedachten over goden, die zich voor de mensheid opofferden en beloofden ooit terug te keren op aarde. En de godin Isis wordt zwanger zonder tussenkomst van een man en is moeder van godenzoon Horus. Het beeld van Isis die haar zoon zoogt, is later als voorbeeld gebruikt voor Maria die haar zoon Jezus voedt, vertelt Jeroen Windmeijer.

Hij spreekt gedreven over het doorgeven van deze religieuze symbolen van de oudheid naar het christelijke geloof. ‘Het zijn heel oude thema’s. Het toont niet het ongelijk van het christendom, het toont de universele thema’s van religies door de tijd heen. Ik verguis de Bijbel niet. Integendeel. D..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .