Robert Haasnoot: ‘Ik hield heel erg van Jezus en vond het vreselijk wat God hem had aangedaan’

Voor zijn nieuwe roman Duinbrand ging Robert Haasnoot terug naar zijn jeugd in een bevindelijk gereformeerd gezin in Katwijk. ‘Pas na het inleveren van de drukproef realiseerde ik me: dit is mijn leven. Ik kom uit dat jongetje.’

Robert Haasnoot: 'Het feit dat we lid waren van de Gereformeerde Gemeenten was hoopgevend.' (beeld Monica Stuurop)

De zee is zelden ver weg in de romans van Robert Haasnoot (58). Veel van zijn boeken spelen zich af in de plaats waar hij zelf ook woont: Katwijk (‘Zeewijk’ in zijn boeken). Als hij zijn straat uitloopt, kan hij het water in. Alleen heeft hij nooit geleerd te zwemmen. Ondanks zijn liefde voor de zee moet Haasnoot altijd grond onder zijn voeten hebben, vertelt hij. ‘Als kind liep ik eens aan de hand van mijn vader de zee in. Ik kwam los en viel voorover. Ik weet niet hoe lang ik onder water ben geweest, maar ik zag allemaal kleuren. Sindsdien heb ik angst.’

Die angst gaat gepaard met bewondering voor de schoonheid van de zee, een gevoel voor het eeuwige. ‘De zee is er al heel lang en zal er lang na mij nog zijn. Je perspectief verandert als je langs de zee loopt. Een weldadig besef van ni..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .