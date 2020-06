De minachting voor volken onder het gezag: Amerikaan mochten ze niet zijn

Schilderij van een bajonetaanval van het US 65th Infantry Regiment, bestaand uit Puerto Ricanen, tijdens de Korea-oorlog (1950-1953). (beeld U.S. Dept. of Defense)

Zwarte Amerikanen worden achtergesteld, blijkt opnieuw na de gewelddadige dood van George Floyd. Ook de Amerikaanse omgang met andere niet-blanke onderdanen getuigde vaak van wreedheid en minachting.

Wie niet weet wat een territoriaal imperium is, kan de geschiedenis van de Verenigde Staten niet goed begrijpen, meent Daniel Immerwahr. Hij is hoogleraar geschiedenis aan Northwestern University in Evanston, Illinois (VS), en schrijver van een boek dat zeer bejubeld is: How to Hide an Empire, (‘hoe een imperium te verbergen’), over de koloniale geschiedenis van de Verenigde Staten. Het boek is nu in het Nederlands verschenen als Amerika buiten de Verenigde Staten. In de laatste zin zegt Immerwahr, dat men moet weten wat een territoriaal imperium is om de geschiedenis van z..

Dus: wat is een ..

