Derde dagboek van Hendrik Groen

Opgewekt naar de eindstreep, zo heet het derde en laatste dagboek van Hendrik Groen. Het komt uit in november, meldt uitgeverij Meulenhoff. Hendrik Groen, een pseudoniem, publiceerde eerder twee uiterst succesvolle dagboeken, Pogingen iets van het leven te maken en Zolang er leven is. Beide boeken kregen de NS Publieksprijs en werden voor tv en theater bewerkt. De tv-reeks met Kees Hulst in de hoofdrol en André van Duin aan zijn zijde trok wekelijks gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers. De vertaalrechten van de dagboeken zijn verkocht aan in totaal 36 landen. In zijn derde dagboek is Hendrik negentig jaar. <