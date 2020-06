Regiseur en schrijver Woody Allen (84) is een giftig merk

Achter het harnas van grappen gaan bij de oude cineast vooral veel woede en geldingsdrang schuil, blijkt in zijn memoires. De nieuwste film van de Amerikaanse regisseur en schrijver Woody Allen (84) lijkt een parodie op zijn levensavond. En in zijn memoires verzuurt grappige zelfspot tot woedend zelfmedelijden.

Woody Allen, in 2019 op de filmset in San Sebastian, Spanje. (beeld epa / Juan Herrero)

New York

Nergens in de bioscoop, helemaal niet te zien in zijn eigen Verenigde Staten, alleen als betaalde stream op een Brits platform, dat is het voorlopig lot van A Rainy Day In New York, de laatste speelfilm van Woody Allen.

komisch

Allen zelf deelt de interpretatie niet. ‘Het is gewoon een komische situatie’, zegt hij eind mei in het Britse dagblad The Guardian. Hij houdt van New York in de regen, schrijft hij in À Propos. Autobiografie, een boek dat eind maart bliksemsnel werd afgewezen door uitgeverij Hachette en lat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .