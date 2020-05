'Opstaan! De Trumps komen eraan'

‘Ze is geen minimalist’, zegt Meredith Koop. De jonge, witte ontwerpster is al jarenlang de kledingadviseuse en kostuummaakster voor Michelle Obama. De camera glijdt langs zilveren pumps en een roze mantelpak, het jasje afgezet met glitter en witgrijze edelsteentjes. ‘Net alsof Elvis Presley voorbij komt. Maar ik heb er geen probleem mee, hoor.’

Het is Michelle Obama, letterlijk ten voeten uit. Even later draait ze wat rond in een glimmende broek, ook al zilver, waar een knalgele, wijdvallende jurk overheen gaat. Een stuk of wat vriendinnen klappen luid giechelend voor de first lady, als ze een dansje maakt.

