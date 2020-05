Een monument voor het oude Oostenrijk

Radetzkymars, de klassieker van Joseph Roth uit 1932, is voor de vierde keer in het Nederlands vertaald. Het is een uitzonderlijk waardevolle roman over de teloorgang van een land op lemen voeten.

De Oostenrijks-Joodse schrijver Joseph Roth (1894-1939) heeft het verval van het oude Oostenrijk tot thema van zijn werk en in het bijzonder van zijn roman Radetzkymars gemaakt. Voor de eerste hoofdfiguur uit de roman, de Sloveen Joseph Trotta, luitenant in het keizerlijk leger, had de Radetzkymars een diepe betekenis. Ook voor zijn zoon en eveneens voor diens zoon. Hun levens heb..

Tot het begin van de twintigste eeuw was de Dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije een reusachtig land. Het reikte van de grens met Rusland in het noordoosten tot aan Servië in het zuidoosten. Hongaren, Tsjechen, Moraviërs, Slovenen, Bosniërs, Roethenen, Italianen en Polen maakten naast een grote Joodse gemeenschap en de Duitstalige Oostenrijkers uit Wenen, Linz en Graz deel uit van deze Europese..

