Over de verkeerskunde: ‘Ga alsjeblieft niet dood op weg naar school’

Ten diepste is het verkeer een moreel vraagstuk. Waarom is de automobilist belangrijker gemaakt dan het kindje op de fiets?

Gek eigenlijk, schrijven journalist Thalia Verkade en hoogleraar Marco te Brömmelstroet (zie kader) in hun boek Het recht van de snelste, dat je op parkeerplaatsen niet zomaar mag gaan barbecueën. Of een moestuin aanleggen. Waarom mogen al die privé-eigendommen, auto’s, al die plaats innemen in ruimte die van iedereen is? Volgens Verkade en Te Brömmelstroet zijn we het (te) vanzelfspre..

Wat is de essentie van verkeer?

