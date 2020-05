‘Gaat de deurbel? Vlug, opendoen! Het is God die ons komt liefhebben’

Erik Borgman schreef een theologische visie voor de 21ste eeuw. Theologie geeft geen antwoorden of dogma’s, denkt hij. ‘Theologie legt de wereld open in de hoop dat er iets zichtbaar wordt wat we zelf niet zichtbaar kunnen maken - iets van God.’

De plek van religie in onze cultuur lijkt op die van alcohol en partydrugs, zoals ‘beschaafde mensen’ daarmee omgaan. Ze genieten ervan, ze gaan zich er weleens aan te buiten in het weekend. Maar het mag geen invloed krijgen op hun dagelijks leven. Dat moet gewoon door kunnen gaan.

Maar het christelijk geloof is daar niet geschikt voor, schrijft Erik Borgman in zijn nieuwe boek Alle dingen nieuw (met een verwijzing naar de Engelse literatuur- en cultuurwetenschapper Terry Eagleton). Want christenen geloven in een God die betrokken is op heel zijn schepping, op de geschiedenis en op ieder schepsel. Geloof - en theologie - ziet de wereld in het licht van Gods aanwe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .